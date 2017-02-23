سياسي سويدي يقترح السماح بـ ” ممارسة الجنس ” أثناء العمل

اقترح سياسي سويدي إعطاء الموظفين ساعات راحة إضافية مدفوعة الأجر ليتمكنوا من خلالها من الذهاب إلى المنزل لممارسة الجنس.

استند السياسي السويدي و عضو مجلس بلدية اوفرتورنيا بيير ايرك موسكوس على أساس البحوث العلمية التي أثبتت أن ممارسة الحب تساهم بتحسين العلاقات الزوجية.

و بحسب رأيه بأن السويديين لايملكون الوقت الكافي لممارسة الحب وهو ما ينعكس سلبا على العلاقات الزوجية وفق ما نقلت وكالة سبونتيك الروسية ، كما وأكد أنه في حال نجاح التجربة فإن القانون سيسمح بهذه الأوقات في فترة الاستراحة الثانية للموظفين.

كما وصرح بيير بأنه لايوجد هناك ضمانات بأن الموظفين قد يستغلون هذه الأوقات للقيام بالتنزه فقط.

يذكر بأن معهد سويريكسودي، قام بإحصائية لساعات العمل، حيث وجد أن السويديين عملوا بمعدل 1685 ساعة في السنة ، و أقل منهم كان قد عمل الفرنسيون و الفنلنديون.

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