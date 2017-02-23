شاب قطري يقتل صديقته بعدما رفض والده الحضور معه لخطبتها !

مثل أمام محكمة الجنايات في #قطر أمس شاب متهم بارتكاب جريمة قتل عمد، إثر خلافات أسرية، ومشادات كلامية بينه وبين صديقته.

وقررت المحكمة بعد الاستماع للشهود تأجيل القضية لجلسة لاحقة ، للاستماع للأطباء الشرعيين ومناقشتهم حول التقرير الطبي للضحية، كما طلبت من والد الضحية تقديم شهادة حصر للورثة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب شبكة بوابة الشرق ، إلى أنّ المتهم الذي يعمل موظفاً عاما، تقدم لخطبة صديقته التي تزوجت قبله وأنجبت بنتين، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة الشاب للتقدم إليها بشكل رسمي.

وبدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده الذي رفض الحضور معه، طالباً منه العدول عنها، إلا انّ المتهم أصرّ على الارتباط بها، وكان يكرر محاولاته كثيراً، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بهادون حضور والده.

وبحسب تحقيقات الشرطة فإنّ المتهم توجه إلى مكان عمل الضحية وطلب مقابلتها، ودار بينهما نقاش حاد، فأخرج سكيناً من سيارته، محاولاً إخافتها ، وسدد لها طعنة أودت بحياتها، في حين وقف المتهم وهو يصرخ في مكان الحادث مطالبا بإنقاذ الضحية.

وتلخصت أقوال شهود الإثبات حول رغبة المتهم في الارتباط بالضحية ، وأنه حاول إقناع والدها وأسرتها بقبول الزواج بها ، إلا أنهم أصروا على حضور والده لطلب الزواج ، مؤكدين أنّ المتهم كان بحالة عقلية جيدة، وليس هناك ما يشكك في قدراته النفسية .

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