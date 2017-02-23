شركة ” دي أي إس ” تطالب بسجن نيمار

رحبت شركة “دي أي إس” بقرار محكمة القضاء العليا في العاصمة الإسبانية مدريد بالتحفظ على أموال اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي برشلونة الإسباني، بالإضافة لأموال عائلته وشركائه، بعد أن رفضت الاستئناف المقدم في قضية التلاعب في صفقة انتقال اللاعب من نادي سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

وقالت شركة” دي أي إس” في بيان رسمي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : ” نحن نبحث عن العدالة وليس عن المال، فالأولوية دائماً للعدالة الجنائية، وعملاء الشركة يريدون أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، فقد كانوا ضحية لعملية احتيال غير أخلاقية، وبالنسبة لقرار رفض المدعي العام في إسبانيا لاستئناف اللاعب، نحن نرحب بالعقوبات التي ستطبق على اللاعب وننتظر سجنه لمدة خمس سنوات وليس لمدة سنتين كما تطالب الحكومة الإسبانية”.

وفتحت المحكمة ملف القضية بناء على شكوى من شركة (دي أي إس) البرازيلية للاستثمار ضد المسؤولين عن إجراء صفقة انتقال نيمار حيث لم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للصفقة، كما قامت إدارة فريق برشلونة بتسديد مبالغ في الخفاء لنادي سانتوس البرازيلي ولعائلة نيمار بما في ذلك والدته نادين جونكالفيز، ما أدى لضياع جزء ضخم من حقوق الشركة المذكورة والتي كانت تستحوذ على جزء من حقوق انتقال اللاعب قبل رحيله إلى النادي الكاتالوني خلال “الميركاتو” الصيفي لسنة 2013.

ومن المنتظر محاكمة والدة ووالد اللاعب نيمار (الذي يعتبر أيضاً وكيل أعماله) والإدارتين السابقتين لسانتوس وبرشلونة بين شهري يوليو وأغسطس من السنة الجارية، ولم يعلق نادي برشلونة بعد على رفض الاستئناف أو بيانات الشركة.

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