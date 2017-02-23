عامل نظافة صيني يتبرع بـ 25 ألف دولار لتعليم الأطفال المحرومين

تحول عامل نظافة في #الصين مؤخراً إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه تبرع على مدى 3 عقود بمعظم راتبه لتمويل تعليم 37 طفلاً من أبناء الأسر الفقيرة.

ويغادر زهاو يونغجو (56 عاماً) يومياً منزله في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ عند الساعة 4:30 صباحاً، ويعود في الساعة 9:00 ليلاً، ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره 2.400 يوان (350 دولاراً) وهو بالكاد يكفي ليعيش حياة كريمة. لكنه تمكن بطريقة أو بأخرى من توفير النقود من راتبه ليتبرع بها للأطفال الفقراء لمتابعة تعليمهم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن زهاو دأب على التبرع لتعليم الأطفال منذ حوالي 30 عاماً، ولا يرغب بأن يتوقف عن ذلك.

ويقدر المبلغ الذي تبرع بها خلال تلك السنوات بحوالي 170 ألف يوان (24.750 دولاراً) وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وساهم بتعليم 37 طفل محرومين من دخول المدرسة بسبب ظروفهم المادية.

وشعر زهاو أنه بحاجة إلى تقديم المزيد لمساعدة الاطفال المحرومين من التعليم، فأقدم على بيع منزله، وانتقل إلى غرفة مستأجرة يدفع فيها حوالي 600 يوان (88 دولاراً) في الشهر، وتبرع بكامل ثمن المنزل.

ويقول زهاو الذي يعمل في تنظيف الشوارع إن ما يفعله كان نتيجة تجربة شخصية، ففي 1976 توفي والده، وكانت والدته غير قادرة على تأمين الطعام للأسرة، وتمكنوا من العيش لسنوات بفضل المساعدات التي كان يقدمها لهم الجيران، مما جعله يشعر بالرغبة في مساعدة المحتاجين.

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