غريزمان يوضح سبب اعتراضه على قرار سيميوني

كشف النجم الفرنسي #أنطوان_غريزمان مهاجم #أتليتكو_مدريد الإسباني عن سبب اعتراضه على قرار مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، بتغيير مواطنه كيفن غاميرو وإشراك الغاني توماس بارتي بدلا منه، خلال مواجهة الروخي بلانكوس أمام باير ليفركوزن الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقطع فيديو أظهر المهاجم الفرنسي وهو يعترض على قرار مدربه، حيث قال بحماس أثناء التغيير: “لا لا هو الأفضل، هو الأفضل”، بحسب الصحيفة المدريدية.

وقال غريزمان في تصريحات صحفية عقب المباراة: “المدير الفني يعلم أفضل مني”.

وأضاف “غاميرو كان يساعدنا كثيرا بتحركاته بشكل قطري، ولكن سيميوني كان على حق، لأننا سجلنا الهدف الرابع” ، لم أخطئ في قراري تجاه جاميرو

من جهته سيميوني أكد أن تغيير غاميرو كان بسبب كيفية سير اللقاء، حيث كانت النتيجة (3-2) لصالح الروخي بلانكوس، مشيرا إلى أن هذا التغيير، كان لا مفر منه سواء كان سيتعين عليه إخراج المهاجم الفرنسي، أو حتى “مارادونا أو ميسي”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “لا أفكر في هذا الرأي على ذلك النحو (أن تغيير غاميرو كان خطأ). نجحوا في العودة بهدف مباغت وكنت لأفعل الأمر نفسه” كان غاميرو سيخرج، وحتى مارادونا أو ميسي، كان الأمر نفسه”.

وأوضح “هذا طبيعي، يجب أن يشعر الفتية بالضيق، لكنهم ينبغي أن يكونوا سعداء أيضا. كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر قليلاً”.

جدير بالذكر أن الفريق الإسباني عاد بفوز ثمين من عقر دار باير ليفركوزن الألماني 4-2، ليضع الروخيبلانكوس قدما في الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

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