كاسياس : التأهل على حساب يوفنتوس أصبح صعباً

اعتبر حارس مرمى #بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس، أن “تأهل فريقه لدور الثمانية بدوري الأبطال الأوروبي على حساب #يوفنتوس أصبح “صعباً للغاية”، بعد الخسارة في عقر دارهم بهدفين نظيفين، في ذهاب ثمن نهائي البطولة”، مؤكداً أن تركيزهم سيكون منصباً حالياً على الدوري.

وقال كاسياس في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “الأمر صعب للغاية، تفكيرنا الآن سيكون منصباً على الدوري المحلي، ومواجهتنا المقبلة أمام بوافيشتا ستكون بمثابة نهائي”.

ويرى الحارس الدولي الإسباني أن، طرد المدافع البرازيلي أليكس تيليس في الدقيقة 27 من عمر اللقاء غير مسار المباراة ومن حظوظ فريقه في “اقتناص أي فرصة”.

وقال في هذا الصدد: “اللعب بعشرة لاعبين أمام فريق بحجم يوفنتوس، لأن الفريق وهو متكامل كان سيواجه صعوبة ، فتخيل وأنت تلعب بعشرة لاعبين”.

وأوضح الحارس السابق للفريق “الملكي” أن فريقه حاول الحفاظ على التعادل السلبي حتى نهاية المباراة ولكن يوفنتوس استغل “غياب تركيز” لاعبي بورتو في غضون دقيقتين وقتل اللقاء.

ويدين “البيانكونيري” بالفضل في هذا الانتصار للثنائي البديل الكرواتي ماركو بياكا والبرازيلي المخضرم داني ألفيس صاحبي هدفي اللقاء في الدقيقتين 72 و74 على الترتيب.

وبهذه النتيجة يقترب رجال ماسيمليانو أليغري من التواجد في دور الثمانية قبل مواجهة الإياب التي سيشهدها ملعب (يوفنتوس أرينا) في 14 من الشهر المقبل، إذ يكفيهم التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل قطع بطاقة العبور للدور التالي مباشرة. ( EFE )

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