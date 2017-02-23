كان يحاول ” النصب ” على داعش ! .. ألمانيا : محامي لاجئ سوري متهم بالإرهاب يتحدث عن إمكانية إسقاط التهمة و الإفراج عنه

لمح المحامي الخاص بالسوري “حسن أ” المتهم بالتخطيط علملية إرهابية، بأنه قد يتم الإفراج عنه خلال أسبوعين.

وقالت صحيفة “بيلد”، بحسب ماترجم عكس السير، إن حسن متواجد الآن في الحجز الاحتياطي، وهو متهم بالتواصل مع “داعش” والتخطيط لعملية إرهابية وتنفيذها مقابل 180 ألف يورو.

وقام محامي الدفاع “ماريوس مولر” بجلب شهود وكشف معلومات للمحكمة من شأنها أن تسقط التهم الموجهة إليه.

إحدى المعلومات أفادت أن حساب الفيسبوك الخاص بأحد عناصر داعش الذي كان يتواصل معه حسن كان مفبركاً وليس حقيقياً، حسبما كشفت المخابرات الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن مولر قوله: “الخطير في الموضوع أن حسابات داعش تدار من قبل أعداءها الذين أبلغوا السلطات عن موكلي”، وهذا يعني بأن حسن كان يريد خداع “داعش” من أجل المال، فوقع ضحية عمله.

واستدعت الشرطة خطيبة حسن السابقة للتحقيق معها، فوصفته بأنه مادي جداً ويحاول الحصول على المال بأي طريقة من أجل أهله القاطنين في دمشق، مضيفة تعليقاً على ما فعله بالقول: “تفكيره بهذه الخطة جبان جداً”.

وختم المحامي بالقول إن موكله لم تكن لديه نية تنفيذ عملية إرهابية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب تظلم للمحكمة التي ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستفرج عنه أم لا.

عكس السير