لماذا تبقى دوماً بعض حبات الذرة دون أن تتحول إلى بوشار ؟

لا بد أنك لاحظت مرات عديدة أن عدداً لا بأس به من حبات الذرة تبقى على حالها، عندما ترغب بتحضير البوشار في المنزل، للاستمتاع بمتابعة برامجك المفضلة على شاشة التلفزيون، ولكن لماذا يحدث ذلك؟

قبل كل شيء يجب فهم طبيعة حبات الذرة، فهي تملك قشرة خارجية مضادة للمياه، وفي الداخل هناك كمية من الماء والرطوبة بالإضافة إلى النشاء وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعندما تقوم بتحضير البوشار فأنت تعمل على تسخين حبات الذرة، وهذا يشكل ضغطاً على المكونات الداخلية، حيث تبدأ عملية طهي النشاء، وفي نفس الوقت يتبخر الماء.

وعندما يزداد الضغط على نواة الذرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال عملية الطهي، تقوم الحرارة بتمديد حجم كل حبة من حبات الذرة، لتتحول إلى ما يشبه القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أية لحظة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتشبه هذه العملية ما يحدث في الأرز والمعكرونة، لكن نتيجة وجود قشرة خارجية سميكة لحبات الذرة، تصبح قابلة للانفجار، وهذا ما يحدث بالفعل، حيث تبدأ بالانفجار واحدة تلو الأخرى داخل وعاء الطهي.

أما الحبات التي تبقى في قاع الوعاء دون أن تنفجر، فهي تعاني من تسرب في الرطوبة والماء، مما يعني أنها لا يمكن أن تسخن لدرجة كافية لتنفجر، وعلى الرغم من أن النشاء الموجود في الداخل يُطهى بدرجة حرارة عالية، إلا أن التسريب يمنع تشكيل ضغط كاف لحدوث عملية الانفجار.

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