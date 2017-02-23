مارسيلو : استقلبنا هدفين ساذجين .. يجب أن نتعلم من أخطائنا

أكد مدافع ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، عقب خسارة “الملكي” أمام فالنسيا 1-2، امس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 16 بالليغا، أنهم استقبلوا هدفين ساذجين، مشدداً على أن هذا الأمر أحد أسباب خسارتهم.

وأكد المدافع الدولي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “دخلنا المباراة بشكل سيء للغاية.. لا توجد أعذار.. نحن المخطئون، حاولنا أخذ المبادرة ولكننا استقبلنا هدفين ساذجين ويجب أن نتعلم من هذه الأخطاء، لا زلنا في المقدمة ولكن يجب أن نتغير ولا يمكننا أن ندخل المباراة بهذا الشكل”.

كما أقر بأن اللقاء كان معقداً لأن “فالنسيا يمتلك لاعبين كبار، ولكنهم يمرون بفترة صعبة هذا الموسم ولهذا فالمباراة كانت محفوفة بالمخاطر على ملعب صعب مع جماهير تشكل ضغطاً رهيباً”.

وتابع مدافع “الميرنغي”: “يجب أن نتعلم من أخطائنا.. بذلنا أقصى ما لدينا من أجل التعادل على أقل تقدير، ولكن علينا مواصلة المسيرة”.

من جهته قال زين الدين زيدان مدرب الريال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “على الرغم من أننا بدأنا اللقاء جيداً فيما يتعلق بالتحكم بالكرة، إلا أننا فشلنا في مناسبتين أسفرتا عن هدفين”، في إشارة لاستقبال شباكهم هدفين في غضون تسع دقائق من بداية اللقاء.

وأضاف المدرب الفرنسي: “كان أمامنا بعد ذلك 80 دقيقة من أجل محاولة الفوز وعدنا في اللقاء، ولكننا افتقدنا لأشياء كثيرة وفقدنا فرصة حصد نقاط المباراة.. المنافس دافع جيداً وخطوطهم كانت متقاربة وتغلبوا علينا في الكرات الهوائية”.

ويأمل المدرب الفرنسي ألا تؤثر نتيجة لقاء الأربعاء سلبياً على الفريق، مشدداً على أن افتقاد التركيز في الدقائق العشر الأولى كلفهم نقاط المباراة.

واختتم زيزو تصريحاته: “كنا ندرك أننا سنعاني في الليغا هذا الموسم، ونفس الأمر كان سيحدث حتى في حالة فوزنا اليوم الأربعاء، لا زلنا في الصدارة، ولكننا لن نفز لمجرد أننا نزلنا لأرض الملعب وعلينا بذل مزيد من الجهد”.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الريال في هزيمة فالنسيا في عقر داره، بعدما تعادل معه إيجابياً 2-2 في مواجهة الدور الأول بينهما الموسم الماضي، والخسارة 1-2 في مباراة الدور الأول في موسم 2014-15.

وتكبد رجال الفرنسي زين الدين زيدان هزيمتهم الثانية هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليتجمد رصيدهم عند 52 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة لهم أمام سلتا فيغو، ليشتعل صراع المقدمة مع برشلونة الثاني، 51 نقطة، وإشبيلية الثالث بـ49 نقطة. ( EFE )

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