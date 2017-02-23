” مايكروسوفت ” تطلق تحديثاً لطوارئ ” فلاش بلاير “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى قيام شركة #مايكروسوفت بإطلاق تحديث طوارئ لبرنامج #فلاش_بلاير في بيئة نظام ويندوز، بعدما تم تأجيل طرح باقة التحديثات الشهرية إلى شهر مارس (آذار) المقبل.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة تنزيل التحديث الجديد وتثبيته على الحواسب من أجل سد 13 ثغرة أمنية خطيرة في برنامج فلاش بلاير في متصفح إنترنت إكسبلورر 10 و 11 و الإصدار Edge الجديد؛ نظرا لأن هذه الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية اختراق الحواسب والسيطرة عليها.

وعادة ما يتم تنزيل هذه التحديثات على الحواسب بشكل تلقائي، وإذا كانت هذه الوظيفة غير فعالة، فإنه يمكن تنزيل التحديث الجديد وتثبيته عن طريق وظيفة تحديث ويندوز في لوحة التحكم بنظام التشغيل. ( DPA )

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