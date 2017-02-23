مسوؤل تركي : تأجيل عملية منج الجنسية التركية لسوريين إلى ما بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، إن هناك قرابة 20 ألف عائلة سورية بواقع 80 ألف شخص مناسبين لشروط المواطنة (الحصول على الجنسية ) التي تم تخصيصها من قبل حكومة بلاده.

وقال كايناك لوكالة رويترز، إنه تم تأجيل موضوع تجنيس السوريين عقب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في 16 من نيسان القادم، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور.

وأضاف أن الفحوصات الأمنية لجزء كبير من المرشحين لنيل الجنسية التركية ما زالت مستمرة.

ولفت إلى أن كلًا من حاملي إذن العمل، والمؤهلات العملية، بالإضافة إلى أصحاب المهن سيستفيدون من فرصة الجنسية التركية. (Turkpress -REUTERS)

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