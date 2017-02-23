مورينيو ينفجر ضاحكاً اثر طلب ” ظريف ” لأحد الأطفال ( فيديو )

أثار أحد الأطفال المشجعين لنادي بلاكبيرن روفرز ضحك البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد، وذلك قبل المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، على ملعب “إيوود بارك”، لحساب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم .

وقد نشرت الصفحة الرسمية لنادي بلاكبيرن روفرز الإنكليزي فيديو على موقع “يوتيوب”، يظهر من خلاله الأطفال المشجعين للفريق الذي استضاف نادي مانشستر يونايتد في ثمن نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي، خلال اصطفافهم داخل النفق المؤدي من غرف تغيير الملابس نحو الميدان.

وتضمن ذلك المقطع لقطةٍ طريفةٍ للغاية، حيث قابل مورينيو هؤلاء الأطفال وتبادل معهم حديثٍ قصيرٍ، قبيل انطلاق المباراة، ثم وبمجرد وصول حكم اللقاء، الدولي الإنكليزي مارتن أتكينسون، إلى داخل النفق، تأكد أحد الأطفال من هويته، قبل أن يطالبه بألا يخرج البطاقات الصفراء أو الحمراء للاعبي فريقه، بل يعطيها للاعبي مانشستر يونايتد فقط وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، لينفجر المدرب والحكم ضاحكين من الطلب الخاص للمشجع الصغير.

يُشار أنّ المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لواحد، وبالتالي تأهله إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، حيث سيواجه نادي تشيلسي.

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