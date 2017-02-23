ميلان سيتسوق بـ 130 مليون يورو في ” الميركاتو ” الصيفي القادم

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أنّ الملاك الجدد لنادي ميلان سيخصصون مبلغ 130 مليون يورو لتدعيم صفوف الفريق في “الميركاتو” الصيفي القادم.

ومن المنتظر أن تُنهي مجموعة “سينو يوروب “الرياضية الصينية من الاستحواذ على 99.93% من أسهم نادي ميلان الإيطالي خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم.

وأوضحت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أنّ 420 مليون يورو ستدخل خزائن “فينينفست”، الشركة المالكة حالياً لنادي ميلان، والتي تعود ملكيتها أيضاً للرئيس الحالي للنادي، سيلفيو بيرلسكوني، ويتضمن هذا المبلغ الكبير( أي 420 مليون يورو) قيمة الدفعة الثالثة لإتمام عملية البيع، المقدرة بـ 30 مليون يورو، وذلك بعدما حصل النادي من قبل على 200 مليون يورو على دفعتين.

وستذهب 70 مليون يورو من الـ 100 مليون المتبقية لتسديد بعض المصاريف التشغيلية وسيبقى منها 30 مليون يورو فقط كميزانية لسوق الانتقالات الصيفية وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، لكن ذات الصحيفة الإيطالية الرياضية أكد أن “سينو يوروب” ستقوم بضخ 100 مليون يورو أخرى لإثبات جدية المشروع وتدعيم صفوف الفريق قبل أول موسم فعلي للمستثمرين الصينيين.

وبحسب “لاغازيتا ديلو سبورت” فإنّ الميزانية الفعلية لسوق الانتقالات الصيفية بالنسبة لنادي ميلان قد تكون أكبر من 130 مليون يورو، في حالة ما تم بيع أي لاعب بعد نهاية الموسم الجاري، حيث يتصدر المهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن “الروسينيري”.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين يستهدفهم نادي ميلان تحسباً للموسم القادم، يوجد كل من المهاجمين بيتر تشيك (سامبدرويا) و كيتا بالدي (لاتسيو) ومتوسط ميدان فريق أتالانتا، فرانك كيسييه.

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