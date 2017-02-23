هولندا : السجن لأربعة سوريين أطلقوا النار على بعضهم بسبب خلاف على سيارة

حكمت محكمة هولندية بالسجن 4 سنوات على سوريين أطلقوا النار على بعضهم، بسبب خلاف على “سيارة”.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “توبانيتا” الهولندية، وترجمها عكس السير، فإن الحادثة وقعت في تشرين الأول من عام 2015، بين سوريين مسيحيين من الطائفة الأرثوذوكسية.

وقالت الصحيفة إن السوري يوحان (20 عاماً) اشترى من السوري لحادو (26 عاماً)، سيارة تعمل بالنزين، ثم قام بملئها بالمازوت، وسافر بها إلى ألمانيا.

وتسبب ذلك بتعطل السيارة، وتبادل التهديدات وتحميل المسؤولية بين البائع والمشتري.

ووفق الإدعاء العام، فقد قام لحادو مع سوري آخر (اسماعيل – 23 عاماً)، بإطلاق النار على يوحان وهو يقود سيارته وبجانبه شخص آخر (يوريس – 17 عاماً حينها)، فأصابت الطلقة العجلة الخلفية، ما يعتبر محاولة قتل، علماً أن الاثنين من “أصحاب السوابق”.

ورداً على ذلك، طارد يوحان ويوريس سيارة لحادو (معه شقيقته وزوجته واسماعيل)، وأطلقا النار باتجاهها دون أن يتمكنا من إصابتها، ما اعتبره الادعاء “تهديداً”.

وطالبت النيابة العامة، في السابع من شباط بسجن لحادو واسماعيل لمدة 5 سنوات، لكن قضاة المحكمة في مدينة ألميلو حكموا ، الثلاثاء، بالسجن 4 سنوات ونصف للحادو وثلاثة ونصف لاسماعيل.

أما يوحان فحكم عليه بالسجل 18 شهراً، وعلى يوريس (الذي مرر له المسدس من تابلو السيارة) بالسجن 133 يوماً.

وكان المدعي العام أشار إلى أن الحادثة “خطيرة”، بسبب قرب إطلاق النار من مدرسة أطفال.

عكس السير