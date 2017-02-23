4 تطبيقات عليك حذفها فوراً من هاتفك

إذا كنت تواجه مشاكل مثل بطء تشغيل هاتفك الذكي أو ضعف أدائه، أو قصر عمر البطارية وما إلى ذلك، فإن الوقت قد حان للنظر في التطبيقات التي يجب عليك حذفها على الفور.

فهناك العديد من التطبيقات غير الضرورية على هواتفنا الذكية، والتي لا تأخذ سوى مساحة تخزين دون فائدة، ورغم ذلك إلا أنها تؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية، لذلك فقد حان الوقت لـ”تنظيف” الهاتف الذكي الخاص بكم، وإليكم التطبيقات التي عليكم حذفها على الفور بحسب ما اوردتها قناة روسيا اليوم :

1-التطبيقات التي تدّعي حفظ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

“تلتهم” تطبيقات الخلفية المستهلكة للذاكرة عمر البطارية، فهذه التطبيقات التي تدّعي تحسين ذاكرة هاتفك تظهر بسبب احتواء تطبيقات الاندرويد على برمجيات خبيثة أو دعائية تستهلك موارد وحدة المعالجة الرئيسية، وللأسف هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

2- تطبيق “Clean Master” أو أي تطبيق مماثل:

هذه التطبيقات تعدك بأن تقوم بتنظيف هاتفك لتعزيز الأداء، وإن كان صحيحا، التطبيقات تترك وراءها بعض الملفات المخزنة مؤقتا، لكن ليس من الضروري تحميل تطبيق مخصص لتنظيف جهازك، فبإمكانك الذهاب إلى الإعدادات ثم التخزين ثم الملفات المؤقتة، وقم بحذفها.

عدا عن ذلك، يمكن حذف الملفات المؤقتة لكل تطبيق على حدة، بالذهاب إلى الإعدادات ثم التطبيقات وبعدها التطبيقات المحملة، واختر أي تطبيق ثم قم بالضغط على “Clear Cache”.

مثل هذه التطبيقات تتطلب الكثير من الطاقة وتنقص من عمر البطارية، كما أنها تملؤ هاتفك بالإعلانات المزعجة، قم بحذف هذه التطبيقات في أقرب وقت.

3- ما يسمى بالتطبيقات المضادة للفيروسات:

حتى وإن كنت قلقا من التهديدات التي تواجه هاتفك الذكي، استخدمه بشكل معقول فتلك أسلم وسيلة للحفاظ عليه آمنا من التهديدات.

فجهاز الاندرويد الخاص بك يحافظ على هاتفك آمنا من الهجمات، ويوفر له التشفير، كما أن غوغل سريعة في إزالة التطبيقات الضارة من متجر غوغل بلاي تلقائيا.

ولا تعد هذه التطبيقات مفيدة إلا في حال قمت بتحميل ملفات “APK” التي تجدها خارج متجر غوغل بلاي، حيث يقوم التطبيق بمكافحة البرمجيات الخبيثة أثناء تحميل هذه الملفات، كما يقوم بتحذيرك قبل فتحها، ومع ذلك لا يمكن للتطبيقات المضادة للفيروسات تنظيف هاتفك الذكي بالكامل، فأفضل طريقة للقيام بذلك هو التخلص من هذا التطبيق على الفور.

4- مدخر البطارية “Battery savers”:

يعمل هذا التطبيق على حفظ بطارية الهاتف الذكي، لكنه في الحقيقة مجرد تسويق كاذب لهذا التطبيق، فالشحن السريع كما يدعي التطبيق غير ممكن إذا كان هاتفك أصلا لا يدعم هذه الميزة، وبالتالي لا فائدة لهذا التطبيق على هاتفك حيث أنه لا يوفر الطاقة بل إنه يستنفدها، لذلك يجب حذفه على الفور.

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