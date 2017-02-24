” آي فون 8 ” قادم بكاميرا أمامية ” ثورية ” ثلاثية الأبعاد

تعتزم شركة #أبل تزويد هاتفها المقبل #آي_فون 8 بكاميرا أمامية مزودة بتقنية ثورية، وذلك حسب وصف مينج شي كو المحلل بشركة كي جي آي سيكيورتيز المتخصصة في تحليلات السوق.

وأوضح المحلل، المعروف عنه دقة معلوماته حول منتجات آبل، أن التقنية التي ينتظر أن يزود بها هاتف آيفون يمكنها استشعار محيط اللقطات، التي تصور بالهاتف، بشكل ثلاثي الأبعاد.

وأضاف كو أن الكاميرا ستزود بوحدة للاستشعار عبر الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح لها التقاط صور ثلاثية الأبعاد، واستخدامها في عدة تطبيقات أخرى مثل التعرف على الوجوه، والتعرف على قزحية عين المستخدم.

وسيصنع مستشعر الكاميرا الأمامية الأساسي من قبل شركة سوني، على أن تتولى شركة فوكسكون أو شارب صنع وحدة الاستشعار عبر الأشعة الحمراء، وذلك حسب ما جاء في تقرير للمحلل نشرته شركة كيه جي آي سيكيوريتز.

وأكد المحلل أن آبل ستفتح الباب، عبر الكاميرا الجديدة، أمام إصدار مجموعة من الألعاب المخصصة للهاتف، والتي يمُكنها استخدام تقنية الكاميرا لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد للمستخدم ودمجها باللعبة.

وأشار كو إلى أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية سيلفي ثلاثية الأبعاد.

وستستخدم أبل في نظام الكاميرا الأمامية الجديد خوارزميات لدمج المعلومات في الصور تم تطويرها من قبل شركة برايم سنس، وهي شركة استحوذت عليها في 2013 وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهي الخوارزميات التي ستساعد الكاميرا في استشعار محيط الصورة وتحديد أبعادها بدلا من مجرد التقاطها بشكل ثنائي الأبعاد فقط.

وشدد مينج شي كو على أن الكاميرا الأمامية ستستخدم بشكل موسع في تطبيقات الواقع المعزز، حيث ينتظر أن تتمتع بدقة عالية في تحديد محيط المكان أمامها، وذلك بفضل مستشعر لإرسال واستقبال الأشعة الحمراء بدقة 1.4 ميغابكسل.

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