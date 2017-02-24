أسلمت بعد ندمها على فعلتها .. ألمانيا : محاكمة شابة ألمانية استدرجت شاباً بصور خلاعية ثم سرقته بمساعدة آخرين

تحاكم شابة ألمانية في مدينة هانوفر بتهمة استدراج شاب والاحتيال عليه عبر الانترنت.

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الألمانية جوي هـ (17 عاماً)، قامت عبر تطبيق للتعارف باستدراج الشاب (29 عاماً) عبر إرسال صور خلاعية.

وكان من المقرر أن تمارس كاتيا (اسمها الحركي) الجنس معه مقابل 30 يورو، حيث اتفقا على اللقاء لقضاء “مغامرة” في حديقة جورج، شمالي هانوفر، لكن في الحقيقة كانت الفتاة تخطط لسرقة الشاب تحت تهديد السلاح.

وقامت الفتاة برفقة صديقها ديفران (23 عاماً) وشخص ثالث، بسرقة هاتف الشاب (آيفون 6)، دون أن يظفروا بأي شيء آخر.

وألقت الشرطة القبض على الثلاثي، ولاحقاً في المحكمة، قدمت جوي وهي مرتدية حجاباً على رأسها، على حد تعبير الصحيفة.

وقال جوي : “كنت أعرض الجنس مقابل المال، لكن بعد الحادثة ندمت على ذلك وضميري بات يعذبني، لذلك قررت اعتناق الإسلام وارتديت الحجاب، لكي لا أثير شهوات الرجال الجنسية”.

وما زالت جلسات المحاكمة مستمرة، ولم يصدر الحكم النهائي بعد.

عكس السير