إطلاق أول ساعة ذكية ستغير حياة المكفوفين

أطلقت شركة كورية تُدعى “دوت” أول ساعة ذكية صُممت خصيصاً لمساعدة #المكفوفين وضعاف البصر في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بأسلوب سلس وسهل، حيث تعتمد على نظام برايل، لتسهل عليهم قراءة الرسائل والمعلومات والرد عليها دون مساعدة.

وتطرح الشركة ساعتها التي أطلقت عليها اسم “دوت برايل” الشهر المقبل في الأسواق بعد 3 سنوات من التطوير، وتعرض الساعة الرسائل عبر سلسلة من النقاط تصل إلى أربعة حروف يسهل التبديل بينها، وتحتوي الشاشة المستديرة على الجانبين مجموعة من الأزرار.

وقالت الشركة، بحسب الموقع مشابل الإلكتروني، إنها اعتباراً من مارس (آذار) المقبل سترسل 140 ألف نسخة من ساعتها الذكية لداعميها من ضمنهم المغني الأمريكي الأعمى ستيفي وندر.

وتخطط الشركة شحن 100 ألف وحدة من ساعتها الذكية إلى الأسواق خلال العام الجاري وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، مشيرة إلى وجود قائمة انتظار تتضمن 40 ألف طلب للعام المقبل، وسيكون سعر الساعة 320 دولاراً أمريكياً.

وقال المؤسس للشركة إريك جيون كيم إن الساعة خطوة أولى ضمن منتجات أخرى تستهدف شريحة ضعاف البصر والمكفوفين، مشيراً إلى أن الشركة وقعت صفقة مع حكومة كينيا قيمتها مليون دولار، لتوفير 8 آلاف وحدة من “دوت ميني” نسخة مصغرة بسعر 200 دولار كقارئ برايل تعليمي.

كما أعلنت الشركة عن تعاونها مع العملاقة غوغل لإطلاق الجهاز اللوحي “دوت باد” 2018، مزوداً بشاشة تعرض الأشكال والصور عن طريق أزرار ملموسة، لتساعد ضعاف البصر والمكفوفين على تعلم الرياضيات والفنون.

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