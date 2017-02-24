الإمارات تبرم 90 صفقة شراء أسلحة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليارات دولار

وقعت القوات الإماراتية على 90 صفقة لشراء الأسلحة تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار في إطار أعمال معرضي الدفاع الدولي “IDEX-2017” والدفاع البحري “NAVDEX-2017” في أبو ظبي.

أعلن العقيد الركن البحري الإماراتي، فهد الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري “NAFDEX-2017″، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أن الشركات الوطنية استحوذت على 57 صفقة من أصل 90 ، فيما استحوذت الشركات الإقليمية والدولية على 37 بالمئة من خلال 33 صفقة.

وأضاف الذهلي، حسب الوكالة، “أن حجم الصفقات التي حققتها الدورة الحالية من المعرضين يعطي شعورا بالفخر ويؤكد النجاح الكبير للمعرض، مقارنة بالدورة السابقة”.

وأوضحت “وام” أن اليوم الأول للمعرض شهد إبرام 21 صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات و 416 مليون درهم، فيما شهد اليوم الثاني إبرام 10 صفقات بقيمة بلغت 6 مليارات و919 مليونا و623 ألف درهم، أما اليوم الثالث فقد شهد إبرام 31 صفقة بقيمة بلغت 4 مليارات و75 مليونا و627 ألفا و554 درهما.. وشهد اليوم الرابع إبرام 20 صفقة بقيمة بلغت 3 مليارات و422 مليونا و120 ألفا و575 درهما، في حين أن اليوم الخامس والختامي شهد إبرام 8 صفقات بقيمة بلغت 344 مليونا و53 ألفا و40 درهما.

وبالتالي وصلت القيمة الإجمالية للصفقات التي أبرمتها الإمارات خلال المعرضين إلى 19 مليارا و177 مليونا و423 ألف درهم، ما يساوي حوالي 5.25 مليار دولار.

بدوره، أعلن العميد الركن طيار، راشد الشامسي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع الدولي “IDEX-2017″، خلال مؤتمر صحفي، عن توقيع اتفاقية مع شركة “نمر” للسيارات لتزويد القوات المسلحة الإماراتية في عام 2018 بـ 1500 آلية من فئة “جيس” من النوعين ذوات الدفع الرباعي والدفع السداسي، المخصصة لمهام المشاة، وكذلك بـ 151 آلية دعم مدفعي من فئة “حفيت 630A” و بـ 115 آلية “عجبان 440A” المزودة بأحدث أنظمة الحماية ضد الصواريخ. (وام)

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