السويد تكذب ضاحي خلفان و تحول إحدى تغريداته لمثار سخرية في تويتر

أثار ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، حفيظة متابعيه على “تويتر” إثر تغريدة له حول مثل يخص المرأة، قال إنه سويدي، الأمر الذي استدعى تدخل الصفحة الرسمية للسويد، باللغة العربية.
ونشر خلفان تغريدة، الخميس، تقول: “عندما تقول المرأة لا فهي عادة تقصد أن تقول نعم/ مثل سويدي”. واعتبر رواد موقع التواصل الاجتماعي أن هذا المثل يشجع على العنف ضد المرأة، إضافة إلى أنه خاطئ.
وقام الحساب الرسمي للسويد باللغة العربية بإعادة نشر تغريدة خلفان مرفقة بالمثل الصحيح وهو: “عندما تقول المرأة لا فهي تعني لا”.
وتم إعادة نشر التغريدة آلاف المرات، وسط سخرية الكثيرين من الرد المسكت الذي حظي به خلفان، المعروف بإثارته للجدل عبر تغريداته.
عكس السير
قيم الخبر
فجأة وعلى غير ميعاد ظهر ضاحي خلفان بتغريداته التي تحظى باهتمام الكثير ويبدو ان الامر ليس صدفة وانما هو مقصود بالمطلق ومن المؤكد ان الوزن السياسي لخلفان صفر ولكنه يتكلم باسم آخرين
وبعض تغريداته لا تختلف كثيرا عن سهيل الحسن وقدري جميل وفيصل مقداد وجوقة حسب الله الاسد
خلفان انسان فقير فكريا وثقافيا وتافهدا ولا يفهم اي شيء ووظيفة راعي ابل اكبر من امكانياته لانه لو سرح بالابل ما عرف يرجع بيها