السويد تكذب ضاحي خلفان و تحول إحدى تغريداته لمثار سخرية في تويتر

أثار ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، حفيظة متابعيه على “تويتر” إثر تغريدة له حول مثل يخص المرأة، قال إنه سويدي، الأمر الذي استدعى تدخل الصفحة الرسمية للسويد، باللغة العربية.

ونشر خلفان تغريدة، الخميس، تقول: “عندما تقول المرأة لا فهي عادة تقصد أن تقول نعم/ مثل سويدي”. واعتبر رواد موقع التواصل الاجتماعي أن هذا المثل يشجع على العنف ضد المرأة، إضافة إلى أنه خاطئ.

وقام الحساب الرسمي للسويد باللغة العربية بإعادة نشر تغريدة خلفان مرفقة بالمثل الصحيح وهو: “عندما تقول المرأة لا فهي تعني لا”.

وتم إعادة نشر التغريدة آلاف المرات، وسط سخرية الكثيرين من الرد المسكت الذي حظي به خلفان، المعروف بإثارته للجدل عبر تغريداته.

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