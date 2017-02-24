الفنانة المصرية لقاء سويدان تقاضي حسين فهمي للحصول على 5 ملايين جنيه

رفعت الفنانة المصرية #لقاء_سويدان دعوى قضائية جديدة ضد الفنان #حسين_فهمي تطالبه فيها بمؤخر الصداق البالغ خمسة ملايين جنيه مصري، وذلك بعد أن فازت بالدعوى السابقة وحصلت على نفقتها منه بموجبها.

وقالت لقاء سويدان: “لم أحصل على مؤخر الصداق رغم أن حسين كان وعدني بإعطائي خمسة ملايين جنيه ووقتها لم أفكر في إثبات ذلك بالمستندات عند زواجنا، لأنني لم أكن أتوقع الطلاق، فهو لديه خبرات كثيرة في الزواج؛ لأنه تزوج قبلي أربع مرات، أما أنا فكنت أفكر فقط في الحب والزواج، ولكني أستعد لقسم اليمين أمام المحكمة بأني لم أحصل على مهر أو مؤخر الصداق”.

وأضافت لقاء إنها ليست نادمة لأنها لم تسجل قيمة صداقها لأنها عندما تزوجت لم تكن تفكر في الطلاق وكانت تفكر في الحب فقط وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي ، وأكدت لقاء أنها ليست نادمة على زواجها من حسين فهمي لأنها عاشت معه أيام جميلة ولكنها بمرور الوقت اكتشفت أنه غير مناسب لها.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن السيدة رنا القصيبي التي رفعت قضية خلع ضد الفنان حسين فهمي وقالت: “ليس لديّ فضول لمتابعة القضية أو معرفة أي تفاصيل تتعلق بعلاقتهما؛ لأن ببساطة الموضوع لا يخصني؛ وهذا ما تربيت عليه عدم التدخل في الأشياء التي لا تخصني”.

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