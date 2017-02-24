بالفيديو .. إعلامي سعودي يتقدم لخطبة ابنة الداعية سلمان العودة بقصيدة على الهواء مباشرةً

اعلن الإعلامي السعودي عبد الرحمن المطيري عن رغبته في خطبة ابنة الداعية الدكتور #سلمان_العودة ،من خلال قصيدة على الهواء مباشرة ، عبر خلالها عن رغبته في الزواج.

وروى المطيري خلال استضافته في برنامج “محاكمة المشاهير” الذي يبث على قناة الرسالة الفضائية، قصة حث والدته المتكرر له على الزواج، مبيناً أن القصيدة كتبها قبل عام تقريباً، غير أنه أكد أنه لم يتخلّ عن هذه الرغبة في الزواج من ابنة العودة.

ومن جانبه وجه مقدم البرنامج الإعلامي مشعل الشمري حديثه للعودة: “شيخ سلمان الرجال هذا طالب القرب”، فيما أثنى الإعلامي المطيري على شخص العودة مبيناً أنه شخص محبب له ولأسرته، ومن الشخصيات التي لها الفضل على الأمة.

مضيفاً: “يكفي بكرة إذا طلع ولدك لخواله من ها الطيبين ما شاء الله تبارك الرحمن”.

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