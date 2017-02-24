بالفيديو .. مكسيكية مبتورة الذراعين تحطم الرقم القياسي في إشعال الشموع بقدميها

دخلت امرأة مكسيكية ولدت بدون ذراعين #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية بعدما حققت رقماً قياسياً في إشعال أكبر عدد من الشموع باستخدام قدميها في برنامج تلفزيوني إيطالي للألعاب.

وقد استخدمت أدريانا إيرين ماسياس هيرنانديز قدمها في إشعال 11 شمعة خلال دقيقة واحدة فقط، واستحقت بذلك الدخول في سجل غينيس للأرقام القياسية كأسرع امرأة معاقة تشعل أكبر عدد من الشموع بقدمها.

ويذكر بأن الرقم القياسي السابق في هذا المجال كان من نصيب الأمريكية أشريتا غورمان، والتي حققت الكثير من الأرقام القياسية العالمية في عدة مجالات أخرى وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعلى الرغم من أن هرنانديز ولدت بدون ذراعين، إلا أنها أصبحت محترفة في استخدام قدميها في القيام بكافة مهام الحياة اليومية.

وبالإضافة إلى تحطيمها للرقم القياسي في إشعال الشموع باستخدام القدمين، فإن هرنانديز تخرجت مؤخراً من كلية الحقوق وقامت بكتابة العديد من الكتب، بالإضافة إلى القيام بالسفر حول العالم بهدف إعطاء محاضرات عن تجربتها.

عكس السير