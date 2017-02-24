” بيتزا بالمجان ” لموظفي وكالة الفضاء الهندية بعد تحطيمها رقماً قياسياً عالمياً

حققت وكالة الفضاء الهندية (ISRO) رقما قياسيا عالميا الأسبوع الماضي، عندما نقلت 104 أقمار اصطناعية صغيرة إلى #الفضاء على متن صاروخ واحد.

وحصدت الوكالة إعجاب الكثيرين، بما في ذلك الملياردير، إيلون موسك، كما قامت سلسلة “#بيتزا_هت” الشهيرة بتقديم البيتزا بالمجان لكل موظفي وكالة “ISRO” الهندية.

وقال، أونات فارما، المدير التنفيذي لـ “بيتزا هت” في الهند بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا ويجب أن نفخر بها، وتعد هذه المبادرة تعبيرا بسيطا عن تقديرنا لهذا العمل الرائع والإنجاز المدهش بالنسبة للبلاد”.

ووفقا للتقرير، فقد أنفقت “بيتزا هت” مبلغا قدره 8960 دولارا، لتقديم البيتزا المجانية لنحو 2000 موظف في الوكالة الهندية.

يذكر أن وكالة “ISRO” تجاوزت الرقم المحقق من قبل وكالة الفضاء الروسية في السابق، التي أطلقت 37 قمرا صناعيا في المدار الأرضي باستخدام صاروخ واحد عام 2014، كما أشادت الوكالات الفضائية الأخرى بهذا الإنجاز.

وأعرب الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس”، إيلون موسك، عن إعجابه بهذا الإنجاز الرائع، وقال إن الوكالة الهندية تبذل جهدا كبيرا في هذا المجال.

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