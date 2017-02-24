بيريز غاضب من إيسكو و ألبا يرحب به في برشلونة !

رفض صانع ألعاب الإسباني #إيسكو إعطاء قرر نهائي بشأن مستقبله بعدما رفض تجديد عقده مع النادي مما أغضب الرئيس #فلورنتينو_بيريز.

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع الميرنغي صيف 2018 ويبدو أن إيسكو لم يتخذ قراره بعد من البقاء في النادي أو الذهاب إلى تجربة جديدة وفق ما نقلت شبكة يورو سبورت ، مما يخلق الشكوك داخل تشكيل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.

ويأتي ذلك وسط شائعات عن إهتمام برشلونة الغريم الأزلي لريال مدريد باللاعب، وترحيب من جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الكتالوني الذي رحب بإنضمام زميله في المنتخب لبرسا.

حيث قال ألبا راداً على شائعات انضمام إيسكو: “جميع اللاعبين الجيدين هم موضع ترحيب، أنا أعرفه جيداً منذ كنا مع في فالنسيا.”

وأنهى لاعب فالنسيا السابق حديثه قائلاً: “إنه لاعب رائع، لكن علينا التركيز على اللاعبين الذين معنا حالياً.”

عكس السير