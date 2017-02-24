تفاصيل طعن رجل أعمال سعودي في مصر

تبذل السلطات المصرية جهوداً مكثفة لضبط رجل أعمال مصري يدعى محمد فقير ويمتلك شركة سياحية بأسوان جنوب البلاد، لتورطه في طعن رجل الأعمال السعودي محمد جميل شعراوي.

وكشف مصدر أمني لقناة العربية أن رجل الأعمال المصري قام بطعن رجل الأعمال السعودي الذي تربطه به علاقات عمل في تسيير رحلات الحج و العمرة ما أدى لإصابات حادة للسعودي في الكتف والفخذين والساق والقدم وتم نقله للمستشفى في حالة سيئة.

من جانبه، قال زامل شعراوي نجل شقيق رجل الأعمال السعودي إن الواقعة تعود تفاصيلها لسنوات مضت حيث تقوم شركة الضحى لخدمات الحج والعمرة المملوكة لعمه بتقديم تأشيرات وتسهيلات خاصة بالعمرة والحج لمحمد محمود فقير رئيس مجلس إدارة شركة زهرة النوبة للسياحة وتراكمت مديونيات كثيرة على رجل الأعمال المصري لصالح عمه منذ العام 2013 وصلت إلى مليون ريال.

وأضاف أن أقارب وأسرة رجل الأعمال المصري توسطوا لدى عمه لتخفيض المديونية وتجاوب معهم بالفعل واستجاب لوساطتهم وقام بتخفيض نسبة كبيرة من المبلغ لكن مساء الأحد الماضي فوجئ عمه بسيدتين تطرقان باب شقته في منطقة الجيزة وأخبرتاه أنهما زوجة رجل الأعمال المصري وشقيقته؛ فاستضافهما بترحاب وقام معهما بواجب الضيافة وطلبتا منه تخفيض مبلغ آخر من المديونية، ولكن خلال دقائق فوجئ عمه برجل الأعمال المصري يطرق باب الشقة وعندما أذن له بالدخول باغته بطعنات حادة بالكتف والفخذين وقام بمساعدة السيدتين بتقييده وإدخاله لغرفة نومه ثم شرع في سرقة مبلغ مالي قيمته 50 ألف ريال وأوراق ومستندات خاصة وعملات أجنبية، إضافة إلى جميع الأوراق الثبوتية لعمه وبطاقات الائتمان ثم فروا هاربين.

وقال زامل إن عمه يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين وسط متابعة من سفارة السعودية بالقاهرة حيث كلفت السفارة محاميا للدفاع عن عمه لدى الجهات المصرية.

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