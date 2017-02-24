توصية بتعريض المراتب الجديدة للهواء قبل النوم عليها

غالباً ما تملأ المراتب الجديدة الداعمة ذات الأسلاك سريرك برائحة كيميائية غير محببة. ولهذا يجب تعريضها للهواء بالكامل قبل الاستخدام ، غير أن الرائحة بشكل عام ليست مضرة لصحة من ينامون على المرتبة.

وتأتي الرائحة الكيميائية من عملية الإنتاج ، وتنتج أغلب المصانع هذه الأيام بناء على الطلب وليس من أجل التخزين.

وهذا هو السبب في أنه لا يكون لدى المصنع سوى القليل من الوقت أو لا يوجد لديها وقت من الأساس للقضاء على الروائح الكيميائية قبل تسليمها للعميل، بحسب دراسة أجرتها منظمة بارزة معنية بالمستهلك.

وتميل الروائح غير المحببة للاختفاء بعد أيام قليلة، بحسب الدراسة، غير أنه في بعض الحالات النادرة يحتاج الأمر إلى 28 يوماً.

وتوصي المنظمة الألمانية المعنية بالمستهلك بشراء المراتب التي يمكن إعادتها خلال 28 يوماً في حال ظلت الرائحة.

وتعتبر المراتب ذات الأسلاك ملائمة بشكل خاص لمن يعرقون بشدة أثناء النوم. ( DPA )

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