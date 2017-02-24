توضيح حول الأنباء المتعلقة بإمكانات ختم السوريين المخالفين لجوازات سفرهم في معبر باب الهوى

نشر مكتب العلاقات التركية السورية توضيحاً حول الأنباء التي أفادت بفتح تركيا باب “ختم الجوازات” للسوريين المخالفين.

ويقصد بالمخالفين، السوريين الذين يملكون جوازات سفر صالحة ودخلوا بشكل رسمي إلى تركيا، وتجاوزت مدة دخولهم الـ 90 يوماً، ويرغبون الآن بالحصول على إقامة سياحية.

ويتوجب على الراغب بالحوصل على إقامة سياحية أن يكون ختم دخوله إلى تركيا لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر.

وسرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء متضاربة تفيد بفتح معبر باب الهوى من الجهة التركية باب الحصول على ختم دخول جديد للراغبين، مقابل دفع غرامة تأخير.

ونشر المكتب بياناً يكشف فيه عن الشريحة المستهدفة بهذا القرار.

يذكر أن المكتب يعرف عن نفسه بأنه منظمة غير حكومية تسعى “لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة المواطنين السوريين الضيوف في الأراضي التركية وبحثها مع المسؤولين الأتراك”.

عكس السير