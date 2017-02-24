تير شتيغن : بدأت مسيرتي الكروية كمهاجم

توقع حارس برشلونة مارك أندري #تير_شتيغن أن يخوض فريقه مباراة صعبة، الأحد المقبل، في ملعب فيسنتي كالديرون ضد أتلتيكو مدريد، ولكنه أكد أنهم يبحثون عن الفوز للحفاظ على فرصة المنافسة على لقب #الدوري_الإسباني.

وقال الحارس الألماني في فيديو مباشر عبر حسابه على فيس بوك: “ستكون مباراة شيقة للغاية سنعطي فيها 100% لمحاولة الخروج بالثلاث نقاط”.

وأضاف الحارس الألماني: “رغم أنها ستكون صعبة للغاية، لكن لدينا إمكانيات.. وعلينا أن نتحلى بالتركيز.. الآن يجب التركيز في مباريات الدوري التي أمامنا قبل مواجهة باريس سان جيرمان”.

وتحدث تير شتيغن عن تأقلمه مع البرسا والمدينة وقال: “أنا سعيد بالناس وكيفية معاملتهم للأجانب”.

كما أبرز العلاقة التي تجمعه بزملائه، وقال: “كلهم أشخاص جيدين ولدي علاقة كبيرة مع الجميع”، مبيناً أن “إيفان راكيتيتش وسيليسين وماسيب هم أفضل أصدقائه في الفريق”.

وأشار أيضاً إلى أنه “لا تزال تربطه اتصالات مع بعض زملائه القدامى في الفريق مثل الظهير البرازيلي داني ألفيس الذي قال عنه إنه شخص كبير، وودود جداً وساعدني كثيراً حين وصلت”.

وكشف تير شتيغن لمتابعيه أن “بدأ مسيرته الكروية كمهاجم ولم يلعب في مركز حراسة المرمى إلا وهو في العاشرة من عمره”.

وعن فلسفته في الحياة، قال: “الأهم بالنسبة لي هو الاستمتاع بما أفعله، التدريب كل يوم، وقضاء الوقت بشكل جيد مع الزملاء ومحاولة التحسن دائماً”.

وأبرز تير شتيغن أنه سيتزوج من رفيقته العاطفية في الصيف، ويود تعلم الكتالونية الآن بعدما أتقن الإسبانية إلى جانب الإنكليزية.

وعن أهم لحظاته مع الفريق الكاتالوني قال إنها “بالطبع حين فاز الفريق بالتشامبيونز ليغ في موسم استثنائي حققنا فيه الكثير من الألقاب، الفوز بالدوري ودوري الأبطال كان شيئاً مميزاً.. البرسا هو أفضل فريق في العالم وأود أن أظل هنا لسنوات كثيرة”. ( EFE )

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