حلب : عشرات الشهداء و الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف ” الباب “

راح عشرات المدنيين ضحية لتفجير سيارة مفخخة في قرية بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال ناشطون معارضون إن السيارة انفجرت أمام المكتب الأمني في قرية سوسيان، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين الذين كانوا يقفون أمام المكتب بانتظار الحصول على الإذن بالعودة إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها من “داعش” حديثاً.

وأشار الناشطون إلى عدد الشهداء وصل إلى حوالي 50 شهيداً، إلى جانب عدد كبير من الجرحى.

ولم يتبن تنظيم “داعش” التفجير بشكل رسمي حتى لحظة تحرير الخبر (12.00).

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