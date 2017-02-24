خارجية بشار الأسد : الجيش الحر لا يختلف عن ” داعش ” .. و أمريكا دعمت المسلحين في سوريا خدمة لإسرائيل

تحدث نائب وزير خارجية بشار الأسد، فيصل المقداد، عن وجود إمكانية لتعديل الدستور الحالي في سوريا، أو لصياغة دستور جديد، لافتاً إلى أن “لا أحد، وخاصة الاصدقاء الروس، سيفرض علينا شيء”.

وزعم المقداد في حديث لقناة المنار، أن “هناك دستور قائم، ونستطيع كسوريين أن نجلس ونناقش ما إذا كان الدستور الحالي يتناسب مع سوريا أم لا .. في حال لم يكن مناسباً يمكن أن نقوم بتعديله كما يمكن أن نقوم بصياغة دستور جديد”.

وقال المقداد إن “الجيش الحر لا يختلف عن تنظيم داعش الإرهابي ولا عن القاعدة ولا عن أي تنظيمات إرهابية أخرى .. كل من يحاول التدخل عبر أدوات عسكرية في سوريا يشجع على الإرهاب في سوريا”.

وختم: “لولا المصلحة الإسرائيلية لما قامت الإدارة الأمريكية السابقة بدعم المسلحين في سوريا وتمكينهم من القيام بأصعب أشكال العمليات ضد الشعب السوري ولما قامت أوروبا بالاستثمار الحقيقي في الإرهاب أيضاً”.

عكس السير