دراسة أمريكية : طلاب الطب يعانون من الاكتئاب .. و 11 من كل 100 يفكرون بالانتحار

قالت صحيفة “سود دويتشه” الألمانية، إن دراسة كبيرة قامت بها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أظهرت أن أكثر من 27 % من طلاب الطب يعانون من الاكتئاب أو يعانون أحياناً من أعراض الاكتئاب.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن 11 % من طلاب الطب تتملكهم أفكار بالانتحار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم سؤال نحو 130 ألف طالب من 47 دولة حول أنحاء العالم للوصول إلى هذه النتيجة، كما أظهرت الدراسة أن 29 % من الأطباء المساعدين يعانون أيضاً من الاكتئاب.

وتعود أسباب الاكتئاب إلى القلق والمنافسة الدراسية في الجامعة.

وقال باحثون في جامعة هارفارد: “إن هذه النسبة العالية من الاكتئاب لا تؤثر سلباً على الصحة فقط بل تؤثر أيضا على نوعية الرعاية الطبية”.

وأضافت الصحيفة أن دراسات في ألمانيا أظهرت مراراً وتكراراً أن الصحة النفسية لطلاب الطب ليست في أحسن أحوالها.

وقال الطبيب ستيوارت سلافين من جامعة سانت لويس الأمريكية: “إن سوء الصحة العقلية لطلبة الطب يعود إلى عام 1930 ومازال مستمراً حتى يومنا هذا، ما نفع التعليم الطبي إذا لم تتم معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الطلاب؟”.

ويعتقد سلافين أن الطلبة بشكل خاص يعتقدون خطأ بأن مهنة الطب هي مهنة صعبة وبالتالي يجب أن تكون دراسة الطب صعبة أيضاً.

وعلاوة على ذلك، لا يزال العرف السائد في الطب التقليدي بأن علم النفس والطب النفسي هو من المواضيع “الناعمة” وأن المعاناة النفسية لا تؤخذ على محمل الجد كما هو الحال في المعاناة الجسدية.

وأضاف سلافين أن الأمراض النفسية مثل الاكتئاب هي من وجهة نظر العديد من الأطباء غير قيمة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر ومرض السكري.

وختم سلافين بالقول إن التسلسل الهرمي الصارم لكليات الطب يفتقر غالباً إلى الاستعداد لمواجهة احتياجات الطلاب عندما يقعون في مأزق نفسي.

عكس السير