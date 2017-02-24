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رئيس حزب إيراني منتقداً توجه حكومة بلاده في سوريا : إن رحل بشار الأسد سنخسر كل شيء .. لماذا نحن متعصبون في الدفاع عنه !

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش اضف تعليق

انتقد رئيس حزب “اتحاد الشعب” الإيراني، علي شكوري راد، حكومة بلاده بسبب سياستها تجاه سوريا وتمسكها ببشار الأسد في السلطة.

ونقل موقع “عصر إيران” الإخباري، عن شكوري راد قوله: “في حال رحيل حكومة بشار الأسد، فإننا لا نملك لا مكانا ولا قاعدة لنا في سوريا، وستذهب استثماراتنا هباءً”.

وأضاف شكوري راد الذي ينتمي للتيار الإصلاحي: “كل ما أنفقناه حتى اليوم، كان من أجل بقاء الأسد، لكن مصيره لا يزال مجهولا”.

وتابع: “روسيا أيضا تدخلت في الأزمة، لكنها لم تقطع ارتباطها بالمعارضة خلال دعمها للأسد، ولم تكن متعصبة مثلنا في الدفاع عن الأسد ونظامه”. (ANADOLU)

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