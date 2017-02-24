رئيس حزب إيراني منتقداً توجه حكومة بلاده في سوريا : إن رحل بشار الأسد سنخسر كل شيء .. لماذا نحن متعصبون في الدفاع عنه !

انتقد رئيس حزب “اتحاد الشعب” الإيراني، علي شكوري راد، حكومة بلاده بسبب سياستها تجاه سوريا وتمسكها ببشار الأسد في السلطة.

ونقل موقع “عصر إيران” الإخباري، عن شكوري راد قوله: “في حال رحيل حكومة بشار الأسد، فإننا لا نملك لا مكانا ولا قاعدة لنا في سوريا، وستذهب استثماراتنا هباءً”.

وأضاف شكوري راد الذي ينتمي للتيار الإصلاحي: “كل ما أنفقناه حتى اليوم، كان من أجل بقاء الأسد، لكن مصيره لا يزال مجهولا”.

وتابع: “روسيا أيضا تدخلت في الأزمة، لكنها لم تقطع ارتباطها بالمعارضة خلال دعمها للأسد، ولم تكن متعصبة مثلنا في الدفاع عن الأسد ونظامه”. (ANADOLU)

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