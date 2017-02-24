رسائل أدعية عبر تطبيق ” واتس آب ” تنقذ عائلة أردنية من السرقة

أنقذت رسائل أدعية عبر برنامج “#واتس_آب” عائلة أردنية، من السرقة، بعد أن استفاق رجل وزوجته على تلك النغمات المتسارعة ليكتشف أن اللص يختبئ خلف ستار غرفة النوم الخاصة به.

وفي التفاصيل، قال المواطن الأردني إن لصا دخل منزله ليلة أمس الخميس عند الساعة الثالثة فجرا، دون أن يشعر به أحد، وبالتزامن مع دخوله، وصلته عدة رسائل على الواتس أب، ما أعطى إشعارات متواصلة، دفعت به وبزوجته للاستيقاظ على صوت نغمة الهاتف.

وأشار إلى أنه شعر بشيء ما يختبئ خلف ستارة النافذة، حيث حاول معرفة ذلك الشيء بنفسه، فتفاجأ بوجود لص خلفها، بحسب ما ذكرت شبكة سرايا الأردنية ، وأضاف أن اللص ارتبك و قفز مباشرة من البلكونة ، التي على ما يبدو انه صعد منها للمنزل، مؤكدا أنه حاول اللحاق به دون فائدة، كونه يسكن في الطابق الثاني.

وبين أن مرسل الرسائل على الواتس أب، كان قد أرسل أدعية وأذكارا، حيث تواصل معه، وأخبره أنه أرسلها بعد صلاة العشاء، لكن الشبكة كانت ضعيفة، ووصلت أصدقاءه بعد الساعة الثالثة فجرا.

وختم : “رب ضارة نافعة”، مشيرا إلى أنه لم يتقدم بأي بلاغ للأجهزة الأمنية لعدم وجود أي مسروقات داخل منزله.

عكس السير