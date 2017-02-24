رسمياً .. ليستر سيتي يقيل كلاوديو رانييري

أعلن نادي #ليستر_سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

وقال النادي في بيان “انفصل نادي ليستر سيتي لكرة القدم الخميس عن مدرب الفريق الأول كلاوديو رانييري.”

وتابع “قاد كلاوديو الذي عين مدربا لسيتي في يوليو 2015 الفريق الى تحقيق أعظم انتصار في تاريخ النادي الممتد عبر 133 عاما الموسم الماضي. حيث توجنا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة. ستبقى مكانته كأكثر المدربين نجاحا في تاريخ ليستر سيتي محفوظة”.

و اضاف : “لكن النتائج في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي تهدد بقاء النادي في الدوري الممتاز ويشعر مجلس الإدارة أن تغيير القيادة بات ضروريا لمصلحة النادي رغم أن الألم يعتصرنا لهذا القرار.”

وتعرض رانييري لضغوط شديدة عقب فوز ليستر المذهل باللقب، وبات الفريق يصارع الهبوط الآن وسط تقارير صحافية عن أن المدرب الإيطالي بدأ يفقد السيطرة على اللاعبين.

ومنح النادي رانييري دعماً قوياً في بيان قبل أسبوعين، لكن ليستر مني بلطمة أخرى مطلع الأسبوع الجاري بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنكليزي أمام ميلوول المنتمي للدرجة الثالثة.

كما خسر ليستر 1-2 أمام مضيفه إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأربعاء الماضي. ( reuters )

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