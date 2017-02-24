رونالدو يهين زملاءه بعد الخسارة أمام فالنسيا

قالت وسائل إعلام إسبانية إن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو أهان زملاءه بعد الخسارة أمام #فالنسيا 2/1 في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 16.

وقالت صحفة “أس” الإسبانية إن كاميرات قناة “كواترو” التقطت رونالدو وهو يصرخ داخل نفق الملعب ويقول “لقد سجلت هدفًا، ماذا فعلتم أنتم؟”.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 43 وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، لكن الفريقين فشلا في تسجيل أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بخسارة ريال مدريد للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وأوضحت القناة أن أفضل لاعب في العالم 4 مرات كان يشجع زملاءه بعد هدفي فالنسيا في أول 10 دقائق، لكنه انقلب عليهم بعد نهاية المباراة.

وما زال ريال مدريد يتصدر جدول المسابقة بـ 52 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر ، فيما سجل رونالدو 15 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن متصدر الهدافين، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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