روني باق مع مانشستر يونايتد

أنهى #واين_روني قائد #مانشستر_يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم التكهنات بشأن انتقاله للصين بالقول إنه سيبقى مع الفريق.

وقال روني في بيان امس الخميس “رغم اهتمام أندية أخرى وهو أمر يسعدني إلا أني أريد إنهاء التكهنات الأخيرة واعلان استمراري مع مانشستر يونايتد.”

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بول ستريتفورد وكيل أعمال روني سافر الى الصين لبحث إمكانية التفاوض لانتقال المهاجم الإنكليزي إلى هناك بعيدا عن يونايتد.

وأخفق روني البالغ عمره 31 عاما في حجز مكان منتظم في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو ويواجه سباقا ليصبح لائقا ليكون بديلا محتملا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية ضد ساوثامبتون على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل.

وحطم روني الرقم القياسي لبوبي تشارلتون الهداف التاريخي للنادي الشهر الماضي لكنه وجد نفسه خلف بول بوغبا واندير هيريرا وهنريخ مخيتاريان وماركوس راشفورد في المنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية.

وأضاف روني في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت “أتمنى لعب دور كبير في مساعدة الفريق في القتال على الجبهات (البطولات) الأربع.”

وينتهي عقده الحالي مع مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2017-2018. ( beIN SPORTS )

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