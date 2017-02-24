” سناب شات ” تطلق نظارتها للفيديو بمتجرها الإلكتروني

أعلنت شركة #سناب_شات عن طرح نظارة الفيديو Spectacles عبر متجرها الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة المطورة لتطبيق سناب شات الشهير أنها ستقوم بطرح أعداد محدودة من النظارة الجديدة بتكلفة تبلغ 129 دولاراً أمريكياً.

وتتوفر نظارة الفيديو Spectacles بإطار باللون البرتقالي والأسود والفيروزي.

وتتشابه نظارة سناب شات مع النظارات الشمسية، وتشتمل على كاميرا مدمجة تتيح للمستخدم إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بمدة تصل إلى 10 ثوان من منظور الذات.

ويتم تنزيل هذه المقاطع في قناة ساب شات تلقائياً بعد إجراء عملية الاقتران بالهاتف الذكي لمرة واحدة فقط. ( DPA )

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