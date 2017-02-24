صحيفة تنشر قصة تفوق لاجئ سوري في لعبة الجودو بمدينة ألمانية

قالت صحيفة “شليسفيغ هولشتاين تسايتونغ” الألمانية المحلية، إن اللاجئ السوري مصطفى غلاونجي يتربع كالنجم على عرش رياضة الجودو في مدينة كابلن، شمالي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن مصطفى البالغ من العمر 19 عاماً يلعب الجودو والكاراتيه بمهارة.

وأشارت إلى أن مصطفى وزوج شقيقته غادرا سوريا عام 2015 بسبب الحرب، ونقلت عن مصطفى قوله: “كان سفرنا بالضبط في العشرين من شهر آب وبعد ثلاثة أسابيع وصلت إلى مدينة كيل ثم انتقلت بعدها إلى مدينة كابل”.

وتابع: “بعد يومين من وصولي المدينة، أردت التدريب على الجودو وساعدني أحد المشرفين في العثور على ناد في المدينة”.

وعن بداياته قال: “في الأشهر الستة الأولى كان التدريب صعباً عليّ بعض الشيء وذلك بسبب عدم إتقاني اللغة الألمانية، وفي أثناء ذلك استخدمت اللغة الإنكليزية وسارت على ما يرام”.

وامتدح المدرب ثورستن لانغه الذي يشرف على مصطفى، لاعبه السوري قائلاً: “لقد كان اندماج مصطفى سريعاً وهو الآن يتحدث الألمانية بشكل جيد، إن مصطفى وفريقه لاعبون رائعون والكل هنا يقبل الآخر”.

ولاحظ المدرب أن مصطفى لم يكن هاوياً، لذلك نال الحزام الأزرق بسرعة، وأضاف : “اكتشفنا على الفور أنه يعرف الكثير حول رياضة الجودو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى شارك في عدة بطولات محلية وحصل على المركز الأول في بطولة نيكولاس السنوية (2015)، وعلى المركز الثاني في العام الذي تلاه.

وقال مصطفى للصحيفة: “أنا أحب الجودو جداً”، مضيفاً أن عمه كان لاعباً مشهوراً ومدرباً في سوريا، فيما قالت الصحيفة إن محمد ينحدر من مدينة اللاذقية ولكنه عاش لفترة قبل مغادرته سوريا في مدينة حلب.

وعن أهدافه، قال محمد: “أريد دراسة هندسة تكنولوجيا المعلومات .. سـتقدم إلى إحدى الجامعات الألمانية بعد حصولي على الشهادة الثانوية الألمانية”.

عكس السير