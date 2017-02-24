غاري لينيكر : قرار إقالة رانييري لا يمكن تفسيره

أعرب المهاجم السابق لفريق #ليستر_سيتي والمنتخب الإنكليزي، غاري لينيكر، عن دهشته من قرار نادي ليستر سيتي بإقالة المدرب الإيطالي #كلاوديو_رانييري.

وأقال حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليستر، مديره الفني رانييري امس الخميس، بعد 9 أشهر من قيادته الفريق إلى الفوز بلقبه الأول في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وودع رانييري الفريق بعدما ساءت نتائجه في الموسم الحالي، ليتقلص الفارق بينه وبين فرق منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول المسابقة إلى نقطة واحدة.

وقال لينيكر: “بعد كل ما قدمه كلاوديو رانييري لليستر سيتي، تكون إقالته الآن أمر لا يمكن تفسيره، ولا يغتفر، كما أنه أمر محزن بشكل هائل”.

ومن جانبه صرح المهاجم السابق لليستر سيتي، آلان سميث، لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية قائلاً: “القرار يثير الذهول”. ( DPA )

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