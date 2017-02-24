غريزمان يحطم رقم الأسطورة أراغونيس و يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد

دخل اللاعب الدولي الفرنسي #أنطوان_غريزمان، تاريخ نادي #أتلتيكو_مدريد، بعدما أصبح أفضل هداف في سِجل مشاركات نادي العاصمة الإسبانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقد سجل غريزمان هدفاً واحداً من الهدفين الإثنين اللذين فاز بهما أتلتيكو مدريد على مضيفه نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح غريزمان بهذا الهدف أفضل هداف في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برصيد 13 هدفا وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، متفوقاً على الأسطورة الإسبانية، الراحل لويس أراغونيس، الذي سجل 12 هدفاً، لما كانت المسابقة القارية تسمى “بطولة أوروبا للأندية البطلة”.

وفي سياق آخر، شارك كاي هافيرتز، لاعب ندي باير ليفركوزن الألماني، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة الثلاثاء، وهو في عمر الـ17 سنة، ليصبح بذلك أول لاعب ولد بعد المباراة النهائية التاريخية والمثيرة لنسخة عام 1999، التي فاز فيها مانشستر يونايتد الإنكليزي على بايرن ميونيخ الألماني( 2-1) يبدأ مباراة في مسابقة “دوري أبطال أوروبا”.

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