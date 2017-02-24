قصة حياة حارس ريال مدريد في السينما قريباً

تعرض قصة حياة حارس المرمى الأول لريال مدريد الإسباني، الكوستاريكي كيلور نافاس، في السينما قريباً تحت عنوان “رجل الإيمان”.

وينتظر أن يتم إنتاج الفيلم، الذي ستبلغ مدته بين 90 إلى 100 دقيقة، خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) القادمين، وسيعرض للمرة الأولى يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) في حدث كبير بكوستاريكا، بحضور نجم الملكي.

ولن يقوم الحارس بلعب دور البطولة بنفسه في الفيلم، ولكنه سيظهر “في لقطات متفرقة ممثلاً لشخصية أخرى”، بحسب ما أكدت كاتبة سيناريو الفيلم، دينغا هاينيس.

وسيحكي الفيلم قصة حياة نافاس بدءاً من الطفولة في حي سان أندريس الزراعي جنوبي كوستاريكا، حتى صعوده في مشواره الكروي للعب مع فريق سابريسا، ومنه لتمثيل منتخب كوستاريكا، وأخيراً في إسبانيا مع ألباسيتي وليفانتي وريال مدريد.

وصرح نافاس من مدريد عبر سكايب: “نسعى لتقديم شيء جميل يعجب الناس ويعكس لهم أهمية الإيمان، أعجبني اسم الفيلم لأن الإيمان كان جزءاً أساسياً في حياتي”.

وأضاف: “حياتي رائعة، لكني واجهت أيضاً العديد من العقبات والمعوقات، دائماً ما كنت أؤمن بالرب وبأن كل شيء ممكن لأنه هو من يساعد في تحقيق أحلام المجتهدين”.

ويحترف نافاس (30 عاماً) بصفوف ريال مدريد منذ 2014 وتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. ( EFE )

عكس السير