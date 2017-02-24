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قناة TRT التركية : أردوغان يزور #روسيا للقاء نظيره الروسي #بوتين في 9-10 آذار المقبل لتطبيع العلاقات بين البلدين وإجراء محادثات حول الأزمة السورية
2 ساعتين مضت ورد الآن
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للقاء نظيره الروسي #بوتين
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هاشتاغأردوغان بوتين روسيا