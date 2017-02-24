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قناة TRT التركية : أردوغان يزور #روسيا للقاء نظيره الروسي #بوتين في 9-10 آذار المقبل لتطبيع العلاقات بين البلدين وإجراء محادثات حول الأزمة السورية

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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