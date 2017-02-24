لاعبو برشلونة و الريال خارج التشكيلة المثالية لأبطال أوروبا

اختير كل من لاعب الوسط الإسباني بفريق #بايرن_ميونخ الألماني، #تياغو_ألكانتارا، ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي كيفن غاميرو، ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ألكانتارا هدفين قاد بهما فريقه لاكتساح آرسنال الإنكليزي 5-1 على ملعب أليانز أرينا، بينما سجل غاميرو هدفاً وصنع آخر لرفيقه في هجوم “الروخيبلانكوس” ومواطنه أنطوان غريزمان، أهدى بهما الفوز للفريق المدريدي على حساب باير ليفركوزن الألماني 4-2 في عقر داره.

كما ضمت التشكيلة الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) وآنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إذ سجل الأول هدفين منحا فريقه فوزاً صعباً على موناكو الفرنسي 5-3، بينما سجل الآخر هدفين مماثلين في شباك برشلونة أسهما في فوز الفريق الباريسي الكاسح على الفريق الكاتالوني 4-0.

وجاءت باقي التشكيلة على النحو التالي: إيدرسون (حارس بنفيكا البرتغالي)، والمدافعين لويزاو (بنفيكا)، وساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، ومونييه (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وثنائي الوسط بمانشستر سيتي، الألماني ليروي ساني والإنكليزي رحيم سترلينغ. ( EFE )

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