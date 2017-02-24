مانشيني يتصدر مراهنات قيادة ليستر سيتي خلفاً لرانييري

بدأت المراهنات بسرعة حول الخليفة المحتمل للمدرب الإيطالي المخضرم #كلاوديو_رانييري الذي أقاله فريق #ليستر_سيتي من منصبه بعد تراجع النتائج وتواجد الفريق في منطقة النزول بعد أقل من سنة على إنجاز تاريخي بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتصدّر الإيطالي #روبيرتو_مانشيني المراهنات بـ 4 ترشيحات لكل 6 مراهنين، ويبدو الأقرب لكونه لعب في الفريق الإنكليزي العام 2001 ويملك خبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تدريبه لفريق مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم.

وتقدّم مانشيني على الإنكليزيين ألان باردو ونايغل بيرسون اللذين حصلا على ترشيح واحد في كل 5 مراهنين وفقاً لشبكة إرم نيوز ، وكان الثاني مدربًا للفريق ما بين 2008 و2010.

كما جاءت عدة أسماء في المراهنات، كالمدرب الإنكليزي روي هودجسون والويلزي ريان غيغز و الهولنديين يابس تام وفرانك دي بوير.

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