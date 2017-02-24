” مايكروسوفت ” تطلق تطبيق ” سكايب لايت ” لأصحاب اتصالات الإنترنت الضعيفة

أعلن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة #مايكروسوفت، عن إطلاق نسخة من خدمة محادثات الصوت والفيديو، #سكايب، مخصصة للمستخدمين في المناطق ذات الاتصالات الضعيفة بالإنترنت.

وأوضح ناديلا، خلال مشاركته في مؤتمر فيوتشر ديكوديد المنعقد حاليا في مدينة مومباي، أن النسخة الجديدة ستحمل اسم سكايب لايت، وستتوافر عبر تطبيق خاص لنظام أندرويد.

وأضاف ناديلا أن تطبيق سكايب لايت الجديد سيتوافر أولاً للمستخدمين في الهند، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك عبر صفحة خاصة له على متجر غوغل بلاي.

ويبلغ حجم التطبيق 13 ميغابايت فقط وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت أنه مصمم للعمل بشكل فعال مع شبكات اتصالات الجيل الثاني ومع الاتصالات غير المستقرة بالإنترنت.

وطور سكايب لايت بشكل يستهلك قدر قليل من الطاقة، وليعمل دون مشاكل مع هواتف أندرويد القديمة، حيث يتطلب التطبيق نسخة أندرويد 4.0.3 أو الأحدث للعمل.

وأشار ناديلا إلى أن التطبيق يوفر وضع خاص لتقليل حجم البيانات المستهلكة في مكالمات الفيديو، وأنه مصمم ليعمل كذلك على إدارة الرسائل النصية القصيرة على هاتف المستخدم.

يذكر أن التطبيق، المتاح حاليا للهند فقط، يتوافر بتسع لغات من المستخدمين في الهند، وبتقنية تسمح باستخدام نظام التوثيق الرقمي المستخدم للمواطنين الهنود، والمسمى Aadhaar، وكذلك بدعم لروبوتات المحتوى الذكية المسماه بالـ”بوت”.

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