مدرب أرجنتيني : إذا اعتقد كل لاعب أنه مارادونا ستمتلئ الملاعب بالبدناء

حذر المدير الفني لنادي تشيفاس دي غوادالاخارا لكرة القدم، الأرجنتيني ماتياس ألميدا، من أنه إذا بدأ الكثير من اللاعبين في الاعتقاد أن بإمكانهم تقديم أداء جيد في الملاعب دون أن يتدربون بالشكل الكافي كما كان يفعل #دييغو_أرماندو_مارادونا، “سيمتلئ عالم كرة القدم بالبدناء”.

وجاء هذا التصريح رداً على سؤاله حول موقف زميله ومواطنه ريكاردو لا فولبي، المدير الفني لكلوب أمريكا الذي انتقد طرق التدريب التي يعتمدها بعض المدربين في المكسيك.

وقال ألميدا في مؤتمر صحافي: “لا أرى (مهاجم ريال مدريد، البرتغالي) كريستيانو رونالدو يأكل اللحم كل يوم، الرجل يرتدي قميص الفريق ويبدو منحوتاً، نظامه الغذائي هو ما يجعله واحداً من أسرع اللاعبين وأكثرهم موهبة”.

وتذكر مدرب تشافيس على الفور مواطنه مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وقال: “كان يتدرب 3 مرات فقط أسبوعياً وكان الأفضل، لكن مارادونا ظاهرة لن تتكرر، إذا أعتقد الجميع أنهم مارادونا ستمتلئ الملاعب بالبدناء ولن يكون لديهم القدرة على الاستمرار”.

وأكد المدير الفني السابق لريفير بليت الأرجنتيني: “إذا تناولت 5 فطائر يومياً، سأكون بطيئاً بالتأكيد”. ( EFE )

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