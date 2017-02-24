مسنة بريطانية تتبرع بورقة نقدية قيمتها 75 ألف دولار

تبرعت سيدة بريطانية مسنة بعملة نقدية نادرة، تزيد قيمتها عن 75 ألف دولار لصالح الأعمال الخيرية.

وكانت العملة التي قام بتصميمها الفنان غراهام شورت، والذي صمم 4 نماذج لورقة الخمسة جنيهات استرلينية الجديدة، قد وصلت إلى يدي سيدة مسنة، دون أن تدرك قيمتها الحقيقية.

وتحمل العملة صورة جين أوستين بقياس 5 ميليمتر، وبدأ تداولها في كل من إنكلترا واسكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعندما اكتشفت المرأة أنها تساوي الآلاف، قررت أن تتبرع بها للأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، بحسب صحيفة ديلي ريكورد.

وأعيدت الورقة النقدية في وقت لاحق إلى معرض توني هويس هيج في اسكوتلندا والذي بدأ المشروع، حيث أعلن القائمون على المعرض عن نيتهم تنظيم مزاد علني لبيع الورقة النقدية، لجمع الأموال للأطفال المحتاجين، مع توقعات بأن يصل سعرها إلى حوالي 60 ألف جنيه استرليني (75 ألف دولار).

وتم العثور على اثنتين من الأوراق النقدية الثلاثة الأخرى، واحدة في بطاقة كريسماس والأخرى في مقهى جنوب ويلز، فيما لا يزال البحث جارياً عن الورقة الأخيرة.

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