مصاب بالفصام والصدمة والفشل الكلوي .. هولندا : محاكمة لاجئ بتهمة السرقة و افتعال حريق و شجار !

طالب المدعي العام في مدينة زفولا، بهولندا، بسجن لاجئ لمدة 15 شهراً، من بينها 5 مشروطة وخضوع لعلاج نفسي لمدة سنة.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ القادم من غزة، قام بسرقات وبافتعال حريق وشجار في مراكز لجوء “سخالكهار” و “أورانيا”.

ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو مصدرها كاميرات المراقبة، فإن اللاجئ قام في الثالث من آب الماضي بسرقة هاتف أحد زملائه، ثم تشاجر معه عندما حاول استعادته.

وفي حادثة أخرى، افتعل اللاجئ البالغ من العمر 49 عاماً، حريقاً في غرفته، وأخبر القاضي لاحقاً أنه كان يرغب بإحراق نفسه، فيما قال القاطنون معه، إنه هددهم بقطة زجاج حادة عندما كانوا يخدمون النار.

وفي حادثت ثالثة، هدد اللاجئ موظف أمن في مركز لجوء أورانيا، ورماه بكرسي على رأسه.

وأشار تقرير خبير السلوكيات إلى أن اللاجئ يعاني من الفصام (شيزوفرينيا)، واضطراب ما بعد الصدمة، حيث كانت عائلته قتلت بتفجير عام 2001.

وبحسب محامي اللاجئ، فإنه يحتاج إلى عناية طبية شاملة، إذ أنه يعاني من فشل كلوي ويذهب للمشفى كل 4 أيام، مضيفاً أن “عقوبة السجن لا معنى لها” في حالته.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي خلال أسبوعين.

عكس السير