وزير خارجية فرنسا يرد على زعيمة اليمين المتطرف : أظهرت وجهها الحقيقي .. تدعم ديكتاتوراً مسؤولاً عن قتل مئات الآلاف

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت تصريحات مارين لوبان، المرشحة للرئاسة الفرنسية، زعيمة حزب “الجبهة الوطنية”، حول الرئيس بشار الأسد، واعتبر أنها “أظهرت وجهها الحقيقي”.

وقال إيرولت : “أظهرت السيدة لوبان وجهها الحقيقي ومعتقداتها الحقيقية”، وجاء ذلك تعليقا على تصريحات لوبان التي أدلت بها عقب لقاء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، الاثنين الماضي، حين قالت إن بشار الأسد يمثل “الحل الواقعي الوحيد” للأزمة السورية “في الظروف التي لا يجوز فيها السماح باستيلاء داعش على السلطة”.

وأضافت لوبان أن بشار الأسد “يوحي بالثقة ويمثل الخيار المفضل بالنسبة لفرنسا”.

كما وصف إيرولت تصريحات لوبان هذه بـ”عدم المسؤولية”، قائلا إنها “تفضل دعم الديكتاتور المسؤول عن أكثر من ثلاثمئة ألف حالة وفاة في البلاد”، حسب زعمه. (RT)

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